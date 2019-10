Schuttevaer Premium Grote olievondsten voor kust Guyana Facebook

ROTTERDAM 07 oktober 2019

ExxonMobil heeft sinds 2015 in diep water voor de kust van Guyana maar liefst 14 grote oliereservoirs in de zeebodem aangeboord. En de verwachting is dat er nog veel meer vondsten zullen volgen. Gelet op dit succes beginnen nu ook andere oliemaatschappijen aan een zoektocht naar het zwarte goud. Buurland Suriname hoopt eveneens te profiteren. Tullow Oil heeft al aangekondigd in Surinaamse wateren op zoek te willen naar olie.