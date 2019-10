Schuttevaer Premium Vroon Offshore Services actief in Middellandse Zee Facebook

Breda 06 oktober 2019

Vroon Offshore Services (VOS), van oudsher een bekende offshoredienstverlener op de Noordzee, is de afgelopen 12 jaar een steeds grotere speler is geworden op de Middellandse Zee. Met name in Egyptische wateren. Momenteel opereert VOS daar met negen schepen in het Zohr-veld en is hiermee de grootste scheepsoperator in de Egyptische offshore-sector.