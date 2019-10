Schuttevaer Premium Optimistische geluiden uit de olie- en gassector Facebook

Amsterdam 05 oktober 2019, 08:00

Offshore Energy staat dit jaar in het teken van de wereldwijde energietransitie. Met name het conferentieprogramma is hierop afgestemd. Gelijk is deze vakbeurs ook een graadmeter voor hoe de offshoresector ervoor staat. Op de beurs, die op 8 en 9 oktober wordt gehouden in het Amsterdamse RAI-complex, worden tal van nieuwe producten, diensten en projecten voor het voetlicht gebracht. Er worden circa 12.000 bezoekers verwacht.