Onzekerheid over eerste windpark op zee VS

WASHINGTON 10 augustus 2019, 00:59

Een aanvullend milieuonderzoek gooit mogelijk roet in het eten bij de realisatie van het eerste windpark op zee in de Verenigde Staten. De regering-Trump zou naar verluidt meer willen weten over de mogelijke effecten van het windpark voor de visserij.