Westhofhaven parkeerplaats voor afgedankte booreilanden

VLISSINGEN-OOST 24 juli 2019, 16:40

De Westhofhaven in het Sloegebied is omgevormd tot een parkeerplaats voor oude werkloze zelfheffende booreilanden. Sinds begin dit jaar zijn in korte tijd vier van deze eilanden naar de voormalige vestiging van VDS Staalbouw in Vlissingen-Oost versleept.

1 / 1 Aankomst van het booreiland Carrus in het Vlissingse havengebied. (Foto: PAS Publicaties/maritimephoto.com) Aankomst van het booreiland Carrus in het Vlissingse havengebied. (Foto: PAS Publicaties/maritimephoto.com)