Peterson chartert twee bevoorraders van Fletcher

DEN HELDER 13 juli 2019, 16:28

Peterson in Den Helder voor het eerst twee bevoorraders van de Britse rederij Fletcher Supply Vessels Ltd in Dundee gecharterd voor inzet in de Southern North Sea (SNS) Pool.

1 / 1 De FS Carrick en FS Braemar afgemeerd aan de Paleiskade in Den Helder. (Foto PAS Publicaties) De FS Carrick en FS Braemar afgemeerd aan de Paleiskade in Den Helder. (Foto PAS Publicaties)