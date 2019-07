Schuttevaer Premium Nederland onderzoekt laten staan olieplatforms Noordzee Facebook

Twitter

DEN HAAG 08 juli 2019, 08:46

Nederland gaat onderzoeken in hoeverre Shell fundamenten van olieplatforms in de Noordzee kan laten. De Partij voor de Dieren vindt dat Shell ‘zijn eigen rotzooi moet opruimen’ en stelde minister Cora van Nieuwenhuizen Kamervragen over het voornemen van Shell. Het Verenigd Koninkrijk wil Shell dat toestaan, Duitsland is tegen, Nederland heeft nog geen standpunt ingenomen.