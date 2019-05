Schuttevaer Premium Sleipnir naar Nederlandse kust voor installatiewerk Facebook

Twitter

Email LEIDEN 29 mei 2019, 10:46

Het grootste kraanschip ter wereld, de binnenkort in de vaart komende Sleipnir van Heerema Marine Contractors, komt volgend jaar twee keer voor installatiewerk naar Nederland. Het anderhalf miljard dollar kostende vaartuig is donderdag 23 mei gedoopt bij bouwer Semcorp Marine in Singapore en wordt de komende weken uitgebreid getest