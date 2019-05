Deme bestudeert drijvende windturbine-fundaties Facebook

11 mei 2019

Het Belgische Deme Offshore heeft met het Noorse energieconcern Equinor een overeenkomst gesloten om te onderzoeken of er drijvende betonnen fundaties kunnen worden toegepast voor de turbines in het Hywind Tampen windpark.

Plan is om het Hywind Tampen windpark aan te leggen voor de kust van Noorwegen. Hier wil Equinor in totaal 11 grote drijvende windturbines realiseren, elk met een capaciteit van 8 MW. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerp van de drijvende betonnen fundaties. Gekeken wordt hoe die zouden moeten worden gebouwd en hoe ze het beste in zee kunnen worden verankerd. Deme Offshore verwacht met een passend concept te komen, waarmee het bedrijf een toonaangevende rol in de windenergiesector zou kunnen gaan spelen.

Voor Equinor is de toepassing van drijvende windturbine-installaties overigens niet nieuw. In 2017 heeft het energieconcern in Schotse wateren al een drijvend windturbinepark met een vermogen van 30 MW in gebruik genomen. Dit zogeheten Hywind windpark bestaat uit vijf windturbines van 6 MW. De aldaar opgewekte energie wordt geleverd aan het Schotse elektriciteitsnetwerk en kan circa 20.000 huishoudens van stroom voorzien. Het park ligt ruim 15 mijl uit de kust ter hoogte van Peterhead in Aberdeenshire, in 129 meter diep water.

Equinor wil de door het Hywind Tampen-park geleverde energie gebruiken om olie- en gasproductieplatformen in de Noorse sector van de Noordzee van stroom te voorzien. Het gaat dan om platformen in de velden Snorre en Gullfaks. Binnenkort wordt de definitieve investeringsbeslissing verwacht voor de aanleg van het Hywind Tampen drijvende windturbinepark. (PAS)