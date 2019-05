Boormarkt Noordzee trekt aan Facebook

Oliemaatschappijen durven weer te investeren in de opsporing van olie- en gasvelden op de Noordzee. Dit blijkt uit het groeiende aantal nieuwe boorcontracten dat wordt afgesloten. Vooral het pas gefuseerde EnscoRowan lijkt hiervan te profiteren.

De NAM heeft het boorcontract voor de Ensco 122 verlengd.

EnscoRowan sluit diverse contracten voor zelfheffende booreilanden

Nieuwe Ensco 123 komt naar Europa

Door Paul Schaap

Zo maakte ‘s werelds grootste boorcontractor bekend in de Noordzeeregio een reeks nieuwe contracten te hebben gesloten voor zelfheffende booreilanden. De grootste hieronder is gesloten met Faroe Petroleum/DNO voor de huur van de Ensco 100, die in de Engelse sector negen nieuwe putten moet gaan boren.

In dezelfde sector gaat Premier Oil vanaf juli met de gloednieuwe Ensco 123 dit en volgend jaar een boorprogramma uitvoeren. Dit omvat het boren van zes putten. De onlangs door de KeppelFELS-werf in Singapore opgeleverde Ensco 123 is hiervoor inmiddels aan boord van het zware-ladingvaartuig Mighty Servant 1 van Boskalis onderweg naar West-Europa. Verder gaat de Ensco 72 in de Engelse sector vanaf deze maand drie putten boren voor Petrofac.

Wat de Nederlandse sector betreft, heeft EnscoRowan met Neptun Energy een contract gesloten voor de inzet van de Ensco 101. Dit booreiland is eind april van Teesport naar het E17-A gasproductieplatform verhaald. De Ensco 122 was in deze sector al voor de NAM aan het boren en het hiervoor gesloten contract is zojuist met 30 dagen verlengd tot augustus 2019. Ook de Ensco 121 is in deze sector aan het boren, maar dan voor een andere Nederlandse operator, Oranje-Nassau Energie. EnscoRowan beschikt over een boorvloot van 82 units die wereldwijd worden ingezet.