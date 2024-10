Aan de reis: containervervoer Rijn blijft dalen

Marktinzicht

De volumes in de droge-ladingmarkt zijn afgelopen week stabiel gebleven op 4,2 miljoen ton. Er waren 2780 reizen, iets meer dan in de voorgaande week. De containermarkt blijft slecht draaien. In de afgelopen week werd 84.000 teu getransporteerd, tegen 87.000 teu in de voorgaande week. Daarmee liggen de containervolumes onder het niveau van vorig jaar. Vooral het aanbod voor Rijnbestemmingen nam af.