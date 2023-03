Coast to coast: Vigilant drooggezet bij Damen Shiprepair Harlingen

De volgende Nederlandse schepen zijn de afgelopen periode van naam en/of eigenaar gewisseld:

De bij Peters in Kampen afgebouwde Stern (2006, IMO 9279070, 2437 grt) van R. Oldekamp uit Lemmer (Wagenborg Shipping); in 2007 verkocht aan rederij Adré Wieczorek in Hamburg en herdoopt Elke W; in 2009 verkocht aan Elke W GmbH & Co KG in Hamburg (Wagenborg Shipping), is in januari verkocht aan Wagenborg Shipping en 27 februari herdoopt als Laurierborg.

De Ryndam (1994, IMO 8919269, 55.819 grt) van HAL Nederland NV in Rotterdam (Holland America Line); in aanbouw onder bouwnummer Fincantieri Venice 6278 voor Carnival Corporation; opgeleverd aan Wind Surf Ltd. te Nassau (Holland America Line); in 1996 onder Nederlandse vlag gebracht; in 2012 in beheer bij Holland America Line in Seattle; in 2015 verkocht aan Carnival UK en herdoopt Pacific Aria; in 2020 verkocht aan Cruise & Maritime Voyages (CMV) met geplande inzet op de Franse markt onder de naam Jules Verne; na faillissement van CMV onder de vlag van Bermuda gebracht en herdoopt Aegean Goddes; in 2022 opgelegd te Lavrion in Griekenland; is 24 februari 2023 verkocht aan de Griekse rederij Celestyal Cruises en herdoopt Celestyal Journey.

De Nordön (2002, IMO 9213088, 13.340 grt); te water gelaten voor de Zweeds-Noorse rederij B&N Nordsøfrakt AB; opgeleverd aan Amstelsluis Management BV in Rotterdam (Kustvaartbedrijf Moerman) en verkocht aan Nordön Shipping in Rotterdam; in 2009 herdoopt Transeagle; in 2013 in beheer bij Transatlantic Rederi in Gothenburg, later dat jaar verkocht aan VP Shipping in Letland en herdoopt Transund; in 2016 varend onder de vlag van Malta, is 26 oktober 2022 verkocht aan Transund Shipping in Liberia (Rix Shipmanagement).

De Vigilant (1982, IMO 8027406, 1365 grt) van Tranship BV in Den Helder (Chase Seismic Survey); in 2018 in eigendom van Gardline in Lowestoft; in november 2022 onder de vlag van Jamaica gebracht, is 20 februari voor de verkoop drooggezet bij Damen Shiprepair in Harlingen en herdoopt John Paul de Joria.

De bij Scheepswerf & Reparatiebedrijf Harlingen gebouwde Waddenzee (1985, IMO 8411566, grt 1861) van Zevenster BV in Harlingen (Scheepvaartbedrijf Poseidon); in 1999 verkocht aan Marrow Star CV (Flagship Management) en herdoopt Marrow Star; in 2000 verkocht aan Atlantic Surprise Shipping op de Bahamas (Oost Atlantic Lijn) en herdoopt Atlantic Sun; in 2005 verkocht aan Pro Shipping in Tallinn en herdoopt Baltic Sun; in 2006 verkocht aan Maya Shipping en herdoopt Mega; in 2007 onder de vlag Antigua and Barbuda verkocht aan Tera Shipping (Atrica Marine) en herdoopt Tera; in 2009 verkocht aan Link Shipping in Tallinn; in 2014 verkocht aan Solid Navigation in Albanië; in 2016 varend onder de vlag van Congo; in 2017 herdoopt NS Tera; in 2022 varend onder de vlag van Gambia, is 6 september 2022 herdoopt JN Brothers.

