Column BLN-Schuttevaer: Snelheidsbeperking

Belangenbehartiging

Bij BLN-Schuttevaer komen we op voor de belangen van de binnenvaart. Ons werk bestaat eruit om beleidsmakers ervan te overtuigen alleen maatregelen te nemen die echt nodig zijn en ervoor te zorgen dat ze in de praktijk uitvoerbaar zijn. We zien helaas steeds vaker onervaren beleidsmakers zonder (nautische) kennis van de binnenvaart. Dat leidt ertoe dat regels worden bedacht waarvan je regelmatig denkt: hoe is dit tot stand gekomen?