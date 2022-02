Column: Afrekenen met grijze haren en voorspelbaarheid Facebook

Na hard ons best gedaan te hebben op het vinden van de juiste outfit, het afronden van werk – immers een gala op maandag – en het proppen van al dat tule in een taxi treden we via de rode loper het Maritime Awards Gala 2021 binnen. Om ons heen kijkend voelt het alsof we van een andere planeet komen. We zijn hier toch op het gala waar innovatieprijzen aan de maritieme sector uitgereikt worden?

Prijzen voor de meest innovatieve scheepsontwerpen die de CO2 footprint aanzienlijk reduceren of voor de innovatiefste equipment die met behulp van sensoren de vaarroute optimaliseert? Waar zijn dan de knappe koppen die deze innovaties bedenken? Hier móet meer diversiteit achter zitten dan wat we hier zien.

De zaal bestaat voor 80% uit smokings met grijze haren… Oké, dat is waarschijnlijk gewoon toeval. Na een tijdje netwerken gaan we aan tafel, waar Marjolein aanschuift als enige vrouw en Sylvia met welgeteld nog één andere dame aan tafel zit. Na een smaakvol diner is het tijd voor de show. Gastheer Jort Kelder merkt op dat het nog steeds voelt als een hengstenbal, maar hij spot wel de enige vrouwentafel en spreekt de wens uit dat dit er volgend jaar toch echt meer moeten zijn. Wij zijn het roerend met Jort eens!

Ook onder de juryleden zien we een weinig gekleurd beeld. Op één positieve uitzondering na zien eigenlijk alle juryleden er hetzelfde uit en dan doelen we niet alleen op de smoking… Dan de winnaars, die bestaan eigenlijk al jaren uit dezelfde groep bedrijven, en individuen die hun strepen in de sector ruim hebben verdiend. Terwijl onder de nominaties wel degelijk start- & scale-ups en young professionals zitten met een nieuwe, andere kijk op de sector en verassende ideeën. Eén voor één worden de prijzen weggekaapt door de ‘oude garde’. Gedesillusioneerd lopen we de zaal uit.

Hoe kunnen we als sector internationaal voorop blijven lopen met een groep mensen die eigenlijk hetzelfde is? Natuurlijk heeft deze ‘oude garde’ ons op de wereldkaart gezet, maar die koppositie behouden we niet door hetzelfde te blijven doen. Feit is dat het roer om moet, we hebben een energietransitie te bewerkstelligen en de maritieme sector is daar nog lang niet. Als we écht de innovatiekracht van de sector willen vieren, laten we dan ook zorgen dat we het potentieel aanboren. Dat gaat verder dan de nieuwe partijen nomineren, dat vergt een zo breed mogelijke pool van talent ontsluiten én benutten. Een mix van jong, oud, man, vrouw, LHBTI, hetero en alle huidskleuren. Innovaties ontstaan waar werelden samen komen, laten we daar als de donder mee beginnen op hét innovatie-event van het jaar. Dan pas hebben we écht wat te vieren!

Na afloop van de avond lopen we hoofdredacteur René Quist tegen het lijf. We concluderen dat het anders kan en vooral moet, met het oog op een duurzame toekomst. We besluiten de handen ineen te slaan en deze column is geboren. Twee keer per maand rekenen de Maritime Sisters af met zaken die maritieme innovatie in de weg staan. Waarom? Omdat de Maritime Sisters maritieme roots hebben en de toekomst van de sector ons en Schuttevaer aan het hart gaat.

Sylvia en Marjolein Boer zijn zussen. Geboren en getogen in baggerdorp Sliedrecht. Met hun vader waren zij vaak op een werf te vinden. Inmiddels werkt Sylvia vanuit havenstad Amsterdam en Marjolein vanuit Rotterdam aan een toekomstbestendige maritieme sector.

