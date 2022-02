‘Gegarandeerd een mooie baan en goed salaris’ Facebook

Email HARLINGEN 23 februari 2022, 07:00

‘Ik kan er zo 100 scheepsbouw-leerlingen bij hebben. En die kan ik ook allemaal een mooie baan met een goed salaris in het vooruitzicht stellen. Maar dit jaar hadden we er maar twee. Twee!’ Aan het woord is directeur Arjen Mintjes van de Maritieme Academie in Harlingen.

Directeur Arjen Mintjes van de Maritieme Academie bij de binnenvaartsimulator. (Foto Maritieme Academie)

(Peter Fokkens)