Email ZWIJNDRECHT 17 februari 2022, 10:00

We zijn een land van bruggenbouwers, zowel letterlijk als figuurlijk. Daar staan we wereldwijd om bekend. We komen er altijd wel samen uit. Maar letterlijk genomen is er nogal wat mis in ‘bruggenland’. Even een rondje langs de velden: