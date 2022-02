‘Echte schipper laat het roer nooit los’ Facebook

WERKENDAM 16 februari 2022, 12:00

‘Echte schippers laten het roer nooit los’, vertelt de jonge schipper William Smit (20) in de stuurhut van de Allegonda. Het is nog maar net na de middag en de komende uren levert Smit het bewijs van zijn stelling. Terwijl het geladen schip richting de Volkeraksluizen vaart, geniet hij zichtbaar van zijn werk in de stuurstoel.

1 / 1 William Smit vaart deze week met zijn moeder Marianne. (Foto Hannie Visser-Kieboom) William Smit vaart deze week met zijn moeder Marianne. (Foto Hannie Visser-Kieboom)

(Hannie Visser-Kieboom)