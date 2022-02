Column BLN-Schuttevaer: Even voorstellen Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 03 februari 2022, 10:00

Sinds 1 oktober 2019 ben ik regioco√∂rdinator Midden-Nederland voor Koninklijke BLN-Schuttevaer en vanaf nu zal ik ook meedraaien in de ‘schrijverspoule’ voor deze column. Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Hendrik (Henk) Mastenbroek. Schipperszoon. Opgegroeid in de binnenvaart en later de binnen-/buitenvaart.