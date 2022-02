Zwaga blij met overstap naar droge-ladingvaart Facebook

Email WERKENDAM 02 februari 2022, 12:00

Schipper Willem Ulbe Zwaga (34) had het na 12 jaar wel gezien in de tankvaart. Twee jaar geleden kocht hij het droge-ladingschip Rimari en daar heeft hij geen seconde spijt van gehad. Als telg uit een bekende skûtsje-familie en schipper van de Leeuwarder skûtsje staat zijn zomer altijd in het teken van skûtsjesilen.

Willem Ulbe Zwaga: 'Schipper is een vrij beroep. Ik zie straks voor mijn zoon alleen maar mooie dingen.' (Foto Hannie Visser-Kieboom)

(Hannie Visser-Kieboom)