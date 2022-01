Stilte voor de storm bij scheepswerf TeamCo Heusden Facebook

Twitter

Email HEUSDEN 22 januari 2022, 12:00

Bij TeamCo in Heusden is het nu nog rustig, maar schijn bedriegt. Over een paar weken gonst het weer van de activiteiten. Eerst een riviercruiseschip en daarna gaat de afbouw starten van twee gastankers. De schepen zijn speciaal ontworpen voor het Franse chemiebedrijf Kem One.

1 / 1 Marcel Zweers en Gerrie van Tiem: ‘Wij hebben veel ervaring met de bouw en ontwerp van afwijkende schepen.' (Foto TeamCo) Marcel Zweers en Gerrie van Tiem: ‘Wij hebben veel ervaring met de bouw en ontwerp van afwijkende schepen.' (Foto TeamCo)

(René Quist)