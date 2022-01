Klaar voor de toekomst met Holland Ship Electric Facebook

ROTTERDAM 12 januari 2022, 08:30

Holland Ship Electric staat in frontlinie van de scheepvaartvernieuwing. De meest up-do-date kennis wordt hier toegepast op de elektrificering van de internationale beroepsvaart. Het groeiende bedrijf weet de nieuwste technieken en materialen slim te combineren met een betrouwbaar en betaalbaar resultaat.

1 / 1 William Duijzer en Jeremy van Putten van Holland Ship Electric. (Foto Helmut de Hoogh) William Duijzer en Jeremy van Putten van Holland Ship Electric. (Foto Helmut de Hoogh)

‘Telkens zijn het speciale projecten, iedere keer vinden we opnieuw het wiel uit’, zo vertelt Jeremy van Putten van Holland Ship Electric (HSE) aan de Rotterdamse Waalhaven. ‘Dat maakt het werk zo afwisselend. Onze aanpak daarbij is vooral praktisch. We zijn onafhankelijk van merken en toeleveranciers. We kunnen daardoor de beste materialen en producten inkopen. Die combineren we op een slimme en vooral praktische manier.’

Elektrisch varen

In 2022 viert HSE het tienjarig jubileum. Van Putten: ‘Goed is dat we zulke sterke partners hebben. Zo werken we samen met diverse grote werven in Nederland. Denk aan de elektrische installaties van nieuwbouw bij van onder meer veerponten, baggerschepen of patrouillevaartuigen. Puur elektrisch varen is mogelijk, afhankelijk van het vaarprofiel. Nog niet op de grote vaart, maar bij bijvoorbeeld wel bij veerponten.’

De energietransitie vereist veel creativiteit. Zo voorzien brandstoffen als LNG en in de toekomst waterstof de elektrische scheepsinstallaties van energie. Van Putten ziet voor HSE alleen maar kansen. ‘We kunnen het allemaal.’

Hechte samenwerking

Een hechte samenwerking is er ook met het gerenommeerde Oechies Electrotechniek dat zich richt op de binnenvaart. Zo delen de bedrijven aan de Waalhaven een winkel voor de beroepsvaart, waar elektrische benodigdheden ruim voorradig zijn, van allerhande verlichting tot kachels, dompelpompen, accu’s navigatieapparatuur, scheepstoeters of satellietverbindingen.

Innovatie en betrouwbaarheid

Van Putten laat het bedrijf zien waar in totaal zo’n 120 mensen aan het werk zijn. Boven zijn de engineers bezig met het ontwerp van de elektrische installaties voor nieuwbouw of renovatie. Van Putten benadrukt dat zij altijd goed op de hoogte zijn van de nieuwste technologische mogelijkheden en de regelgeving. Innovatie is prima, zo is het uitgangspunt, maar altijd in combinatie met betrouwbaarheid en reductie van de kosten.

Elders zijn de monteurs aan het werk. In de werkplaats of buitengaats. Ook zij weten dat betrouwbaarheid cruciaal is. Een elektrisch systeem moet gewoon werken om gevaarlijke situaties met vaak financiële consequenties te vermijden. Een belangrijk onderdeel daarbij is de certificering. Het onderhoud is altijd degelijk en duurzaam.

Personeel welkom

Bij een groeiende sector hoort de werving van nieuw personeel. Volgens Van Putten lukt het HSE goed om vakmensen als monteur of elektrisch engineers te werven. Het goede toekomstperspectief en de voortdurende vernieuwing dragen bij aan de prettige werksfeer. ‘We zijn vooral een praktisch bedrijf. Met echte vakmannen en -vrouwen. Er wordt veel van je gevraagd en je draagt een grote verantwoordelijkheid.’

Voor meer informatie en contact: www. www.hollandshipelectric.com

(Helmut de Hoogh)