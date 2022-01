‘Ik heb nu een hoop handvatten om de strijd mee aan te gaan’ Facebook

Het Nova College biedt in IJmuiden verschillende opleidingen en cursussen aan op het gebied van scheepvaart, zoals bijvoorbeeld de cursus Algemene Ondernemersvaardigheden Binnenvaart. Marco de Boer en Alice Ooms hebben de cursus allebei bijna afgerond en zijn enthousiast over wat ze er hebben opgestoken.

Marco de Boer is een zij-instromer als het om vrachtvaart gaat, hij werkte eerder in de passagiersvaart op een zeilschip. ‘Dat hebben we jarenlang met veel plezier gedaan. Op een gegeven moment maakten mijn vriendin en ik de keuze om wat anders te gaan doen. We hebben eerst een tijd aan de wal gewerkt, maar na verloop van tijd is het toch weer gaan kriebelen. Nu hebben we besloten om met een vrachtschip te gaan varen. We hebben al een schip gekocht en willen van Noord-Duitsland tot Zuid-Frankrijk gaan varen. Een mooi avontuur waar we erg veel zin in hebben.’

Marco gaat binnenkort als eindopdracht zijn ondernemingsplan verdedigen. ‘We hebben verschillende modules gehad die samen de basis van het ondernemingsplan vormen. Daarmee hebben we denk ik een hoop handvatten om de strijd mee aan te gaan. Je leert bijvoorbeeld veel over administratie; wat je allemaal moet bijhouden en hoe je een spreadsheet in Excel in elkaar zet. Dat is heel handig om de kosten mee in de gaten te kunnen houden, ben ik wel achter gekomen. Maar je leert ook hoe je alles kunt financieren, wat er allemaal bij komt kijken qua prijsbepaling en hoe je jezelf in de markt zet.’ Al met al is Marco dus heel tevreden over de cursus. ‘Ik heb er behoorlijk wat van opgestoken. Het is erg leerzaam en er wordt ook veel uit de praktijk van de binnenvaart behandeld. Zelf ben ik nog nooit ondernemer geweest, dus dan is het wel heel fijn om te weten wat je kunt verwachten.’

Alice Ooms heeft samen met haar man en enkele anderen al langer een scheepvaartbedrijf. ‘Mijn man had wel zijn diploma, maar ik niet. Als hem wat zou gebeuren hebben we een probleem, dus daarom ben ik nu de cursus gaan doen.’ Ook Alice gaat binnenkort haar ondernemingsplan verdedigen. ‘Daarna doe ik nog een module internationale en nationale vervoersmarkt en een examen bij het CBR.’ De modules tijdens de cursus gingen over marketing, financiering en organisatie, vertelt ze. Bij elke module kregen de cursisten huiswerkopdrachten mee, die uiteindelijk samen de basis van het ondernemingsplan vormen. Daarnaast kom je per module twee lesdagen bij elkaar om de opdrachten te bespreken en een examen te doen. Alice: ‘We krijgen les van Bart Verkade, dat is echt een topleraar. Iedereen wil wel zo’n leraar, hij legt het allemaal fantastisch uit.’

Voor Alice was het volgen van de cursus zeker geen verplicht nummer. ‘Ik heb er echt wat aan gehad, je krijgt meer inzicht in je eigen bedrijfsvoering en dat kan ik gelijk toepassen in ons bedrijf. Het doet je ook wel even stilstaan bij de vraag of je alles zelf bedrijfsmatig wel goed hebt geregeld. En je spreekt anderen die ondernemer in de binnenvaart zijn, die uitwisseling is ook wel heel nuttig. Je hoort toch eens van anderen hoe ze dingen aanpakken.’

(Misha Hofland)