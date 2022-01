Steeds minder Noordzeekotters varen nog uit Facebook

Een flink aantal kottereigenaren heeft vanwege de malaise in de Noordzeevisserij besloten tot bedrijfsbeëindiging of in elk geval voorlopig niet uit te varen. Alles bij elkaar gaan er dit jaar zeker 13 kotters minder naar zee.

1 / 1 De UK-33 ligt in Den Helder en gaat niet meer naar zee. (Foto W.M. den Heijer) De UK-33 ligt in Den Helder en gaat niet meer naar zee. (Foto W.M. den Heijer)

(W.M. den Heijer)