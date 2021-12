Boskalis-topman Berdowski: ‘Het harde geld wordt buiten verdiend’ Facebook

PAPENDRECHT 22 december 2021, 07:00

Het verhelpen van de Suezblokkade zette Boskalis afgelopen maart internationaal weer eens prominent op de kaart. Topman Peter Berdowski (64) kijkt er met trots op terug. ‘Wereldwijd kregen we daarna tienmaal zoveel open sollicitaties binnen als normaal.’ Maar ook zonder deze opsteker lacht de toekomst de Papendrechtse baggeraar toe. Met zijn boegbeeld duiken we de diepte in.

(Dick den Braber)