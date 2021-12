[OPINIE] Niet zeuren, maar prikken en vergroenen Facebook

ROTTERDAM 17 december 2021

Ik ben een rasoptimist. Eigenlijk zie ik normaal altijd overal kansen en de zon schijnen. Ik beschouw dat als een talent. Maar nu heb ik er wel een beetje moeite mee. Dit is niet normaal meer. Ik zie zoveel mensen om mij heen die covid helemaal zat zijn. Je zult maar een restaurant of eventbedrijf hebben. Dan lig je ‘s nachts echt wakker en kun je niet verder. Maar hebben we een keus?