Containerchaos zet geen rem op groeiambities MCS Facebook

Twitter

Email DRACHTEN 13 december 2021, 08:00

Circa 100.000 containers verscheept MCS in Drachten jaarlijks vanaf zijn drie terminals in Noord-Nederland naar Rotterdam. De tijdelijke dip en chaos op de wereldwijde containermarkt zal verdere groei van de grootste noordelijke containertransporteur niet in de weg staan, zegt MCS-directeur Willem van der Ark.

1 / 1 MCS exploiteert containerterminals in Meppel, Westerbroek en Leeuwarden en onderhoudt lijndiensten van en naar Rotterdam vanuit de terminals. (Foto Loek Mulder) MCS exploiteert containerterminals in Meppel, Westerbroek en Leeuwarden en onderhoudt lijndiensten van en naar Rotterdam vanuit de terminals. (Foto Loek Mulder)

(Loek Mulder)