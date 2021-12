Zware Kees ziet wrakken op volle zee Facebook

Albinoni

Op 8 februari 1994, net na vertrek uit Rio Haina in de Dominicaanse Republiek, ontving de tweede stuurman een mayday-bericht per VHF. Doordat geen positie werd doorgegeven riep hij mij niet. Pas toen ik na mijn middagslaapje boven kwam vertelde hij het me. Terwijl ik nog aan het mopperen was dat hij mij altijd moest roepen bij een noodsignaal, kwam over de telex bericht van een tanker waarop een zware explosie had plaatsgevonden.

(Kees Wiersum)