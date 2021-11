De 8 grootste cruiseschepen ter wereld Facebook

Het in 2021 opgeleverde Wonder of the Seas van Royal Caribbean is momenteel het allergrootste cruiseschip ter wereld. Met 362 meter en 236.857 gt verwijst het de Symphony of the Seas naar de tweede plek. In deze Top 8 is een strijd gaande tussen twee klassen schepen: Oasis-klasse van Royal Caribbean en Excellence-klasse van Carnival Corporation. Wie heeft de overhand? En staat de nieuwe Rotterdam VII ook in de lijst?

1 / 1 Wonder of the Seas: het grootste cruiseschip ter wereld. (Foto ANP / AFP) Wonder of the Seas: het grootste cruiseschip ter wereld. (Foto ANP / AFP)

(Jelmer Bastiaans)