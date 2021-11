Zware Kees: Ladingresiduen Facebook

ROTTERDAM 18 november 2021, 20:00

De eerste stuurman zit aan de ontbijttafel met een gezicht alsof iemand vannacht stiekem zee-egels in zijn kooi heeft gelegd.

‘Wat is er stuur? Niet goed geslapen?’ Ik vraag het voorzichtig, want dit is een stuurman met gebruiksaanwijzing.

De lossers laten zo'n 10 ton cokes achter in de ruimen. Dat kan de bemanning zelf wel even opruimen...

(Zware Kees)