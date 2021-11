Coast to coast: Voormalige Willem Sr weer in de vaart gekomen Facebook

WERKENDAM 07 november 2021, 20:00

Bob van Raad volgt in Coast to Coast de scheepsbouw en de handel in Nederlandse schepen. Deze rubriek een overzicht van de belangrijkste vlootmutaties.

1 / 1 De voormalige Willem Sr uit Werkendam is, na met ernstige gebreken te zijn aangehouden in Griekenland, weer in de vaart gekomen als Eolika. (Foto Bob van Raad) De voormalige Willem Sr uit Werkendam is, na met ernstige gebreken te zijn aangehouden in Griekenland, weer in de vaart gekomen als Eolika. (Foto Bob van Raad)

(Bob van Raad)