Platform Zero Incidents start met haar eerste veiligheidscampagne Persoon overboord! Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 20 oktober 2021, 07:00

Iedere binnenvaarder heeft het weleens meegemaakt of kent iemand uit de sector die weleens in het water is gevallen. Gelukkig is dat meestal niet ernstig, maar in enkele gevallen kan het leiden tot overlijden door hartfalen, onderkoeling en/of verdrinking. Het is de nachtmerrie van iedereen die in de sector werkt. Toch lukt het maar niet om deze veelvoorkomende incidenten uit te bannen. Het Platform Zero Incidents (PZI) wil hier met haar eerste veiligheidscampagne een begin mee maken.

1 / 1 Een oefening met een drenkeling bij de Oosterscheldekering door de KNRM. (Foto Bert Spiertz/HH) Een oefening met een drenkeling bij de Oosterscheldekering door de KNRM. (Foto Bert Spiertz/HH)

(Maurits van der Linde)