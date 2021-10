Bezos, Jones en Arnault: Deze miljardairs kopen Nederlandse superjachten Facebook

Rotterdam 17 oktober 2021, 12:00

Regelmatig verschijnen berichten in Schuttevaer over de oplevering van nieuwe superjachten. Buiten een paar foto’s en afmetingen zijn vaak weinig details bekend. Zelfs de naam is niet meer dan ‘Project’ gevolgd door een getal of een term. Die superjachten worden niet zomaar gebouwd. Wie zijn die mensen die de Nederlandse jachtbouwers bezighouden? Dataplatform Pointer van KRO-NCRV vroeg zich dat eind 2020 ook af en maakte een database van alle superjachten gebouwd voor miljardairs tussen 2000 en 2020. Schuttevaer zet de opvallendste op een rijtje en voegt er ook eentje aan toe.

1 / 1 De Bravo Eugenia. (Foto Oceanco) De Bravo Eugenia. (Foto Oceanco)

Y721 – Oceanco – Jeff Bezos

(Jelmer Bastiaans)