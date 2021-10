Wie halverwege de 19e eeuw door Europa voer had het niet makkelijk. In elke (deel)staat, haven of vaarweg golden andere regels. Een warboel. En om de paar kilometer werd door plaatselijke autoriteiten willekeurig tol geheven, waardoor aan het einde van de reis niet veel vrachtpenningen overbleven.

Dat is een onwaarheid die historisch onjuist. vroeger was het vervoer zeer duur. maar de vervoerder hield er genoeg aan over ondanks dat het lang duurde.