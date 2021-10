Zeevrachtenmarkt: Chinese werven kampen met tekort aan motoren Facebook

Twitter

ROTTERDAM 13 oktober 2021, 10:00

Voor de droge-ladingschepen stegen de vrachtprijzen vooral in het Verre Oosten. Met name voor ijzerertstransporten. Grotere schepen werden voor langere periodes gecharterd. Ook voor de panamaxen stegen de vrachtprijzen. Nieuwbouwbestellingen in China lopen momenteel vertraging op.

1 / 1 De sloop van de suezmax Cape Balder ging niet door vanwege de lage prijs die werd geboden. De sloop van de suezmax Cape Balder ging niet door vanwege de lage prijs die werd geboden.

Een kamsarmax werd voor 10 tot 12 maanden gecharterd voor $ 31.500 per dag.

(Aad van Krimpen)