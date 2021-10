Als het werkt: Ertstanker Facebook

Email ROTTERDAM 10 oktober 2021, 09:00

De naam ertstanker lijkt in tegenspraak met zichzelf, want erts is droge lading en een tanker vervoert vloeibare lading. Toch is het concept van de ertstanker lange tijd populair geweest. Op de heenreis ijzererts laden voor Pakistan en op de terugreis olie laden in de Perzische Golf.

1 / 1 De Noorse rederij SKS heeft zich gespecialiseerd in de exploitatie van OBO-carriers. De Noorse rederij SKS heeft zich gespecialiseerd in de exploitatie van OBO-carriers.

Zo was er altijd lading en hoefde er geen retourreizen in ballast te worden gevaren. Toch is het ooit revolutionaire concept inmiddels grotendeels verlaten.

(Jaap Gestman Gerardts)