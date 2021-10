Zeevrachtenmarkt: ‘Huren blijven zeker nog twee jaar hoog’ Facebook

Topman James Marshall van rederij Berge Bulk verwacht dat de huren voor droge-ladingschepen nog tenminste twee jaar hoog blijven en verhoogde de huur van zijn capesizers tot ruim $ 56.000 per dag. Volgens Marshall zal Brazilië nog meer dan 30 miljoen ton ijzererts exporteren naar landen als China en Japan. De gunstige vrachtenmarkt is wereldwijd ook af te lezen aan de schepenhandel en nieuwbouworders.

China Development Bank Financial Leasing kocht zeven handysizers (32.000/34.000 dwt) van John Frederiksen voor rond $ 100 miljoen. De schepen werden gebouwd tussen 2011 en 2013. De Turkse rederij Ciner Shipping Industry en Trading bestelde drie schepen van 88.000 dwt bij China State Shipbuilding voor $ 34 miljoen per stuk. Ze moeten worden geleverd in de tweede helft van 2024.

