Zware Kees: Verstrikt in corona

Terwijl heel Nederland over elkaar heen buitelt over de invoering van een coronapas (of eigenlijk een appje op je telefoon, maar daarover later meer) zit ik op een zonnig terras als mijn telefoon gaat. Het is goede vriend Leon die informeert hoe het met me gaat. We hebben elkaar al tijden niet gesproken. Na wat heen en weer gepraat komt hij ter zake.

Zelfs volledig gevaccineerd komen duizenden zeelieden niet meer van hun schip, laat staan het haventerrein af.

Leon is vlootpredikant in de Amsterdamse haven. Als vertegenwoordiger van het zeemanshuis bezoekt hij met grote regelmaat schepen. De laatste anderhalf jaar is daar helaas niet veel meer van gekomen, door de lockdowns en de algehele paniek over het coronavirus.

(Zware Kees)