Zeevrachtenmarkt: Wereldwijd toenemende handel in schepen

De handel in en nieuwbouw van schepen zit wereldwijd in de lift. De containerrederijen nemen hierin de leiding, maar ook in de droge-ladingvaart groeit de handel en daarmee ook de verkoopprijzen. De tankvaart blijft daarbij achter. Er zijn nog steeds teveel schepen voor te weinig lading.

Sea Consortium (Seacon) investeerde meer dan 100 miljoen dollar in de aankoop van feeder-schepen. Voor de Feeder 1 (1762 teu, 2021) werd de prijs niet bekendgemaakt. In augustus kocht Seacon de Gerrit Braren (1674 teu, 2006) van een Duitse rederij. Twee containerschepen werden gekocht van Reederei Nord voor samen $ 38,5 miljoen.

