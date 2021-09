Schippersbloed van vader op zoon Facebook

WERKENDAM 29 september 2021

Julian (23) en Maarten (14) hebben de genen van hun vader Dirk-Jan (54) geërfd. Ook zij zijn gek op varen en treden in de voetsporen van hun voorgeslacht. Samen met moeder Marleen (50) varen de mannen op de Marina, vernoemd naar de moeder van Dirk-Jan.

1 / 1 Marleen Goudriaan: 'Ach, elk beroep heeft zo zijn nadelen. Ik wil toch blijven varen met Dirk-Jan.' (Foto Hannie Visser-Kieboom) Marleen Goudriaan: 'Ach, elk beroep heeft zo zijn nadelen. Ik wil toch blijven varen met Dirk-Jan.' (Foto Hannie Visser-Kieboom)

‘Boerenjongens worden boer en ik als schipperszoon ging varen. Maar voor mij was dat echt een vrijwillige keuze’, vertelt Dirk-Jan in de stuurhut over zijn eigen beroepskeuze. Na zijn jaren op het schippersinternaat De Singel in Dordrecht, stapte hij aan boord bij zijn vader. Die had in 1965 een nieuwe Marina laten bouwen. Overigens niet zijn laatste nieuwbouwschip, daarna volgden nog vier nieuwe Marina’s. Totdat Dirk-Jan in 2013 zijn huidige Marina kocht. Geen nieuwbouw deze keer maar een ‘tweedehandsje’, zoals hij licht ironisch vertelt. De ironie verdwijnt als hij over zijn schip vertelt en spreekt over de Mercedes onder de schepen, wat nog eens wordt versterkt door de gouden letters op de kont met de thuishaven en de scheepsnaam. Hij heeft geen moment spijt gehad van zijn besluit om schipper te worden en verdient naar eigen zeggen een goede boterham.

(Hannie Visser-Kieboom)