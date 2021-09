Zware Kees: Zeilverhalen en koffiepraat Facebook

Rotterdam 23 september 2021, 20:00

Het is druk bij de koffieautomaat. Na zo lang thuiswerken is iedereen op kantoor blij elkaar weer te zien. En was de koffieautomaat voor de pandemie al een ontmoetingsplek waar nieuwtjes en roddels werden uitgewisseld, nu staat bijna de hele afdeling rond de machine. De belevenissen van maanden moeten worden ingehaald.

‘Zo kerel! Goed je weer te zien! Nog mijlen gemaakt recent?’

(Zware Kees)