Schuttevaer Premium Zware Kees: The white cliffs of Tenerife Facebook

Twitter

Email 16 september 2021, 20:00

Varend door het Engels kanaal doemen aan bakboord de Seven Sisters op, net even ten westen van Eastbourne. De Seven Sisters, een verzameling licht glooiende heuvels die stijl aflopen, concurreren hevig met de beroemde White Cliffs of Dover.