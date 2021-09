Schuttevaer Premium Zware Kees: Etsen in Dampier Facebook

09 september 2021

Dampier, een klein plaatsje in het noordwesten van Australië, ligt vanuit zee gezien, achter de Dampier Archipelago verscholen. Van bovenaf lijkt het wel een stukje van Mars. Eén uitgestrekte, roestbruine vlakte, doorsneden door vaak drooggevallen kreken. Ook de temperatuur heeft wel iets weg van Mars, althans, zo voelt het voor een Noorderling die hier met zijn schip naar toe is gestuurd. Zelfs in juni!