Column BLN-Schuttevaer: Kan het nog slechter dan?

‘Het moet altijd eerst even erger worden voordat het beter wordt’, zei (ex)minister Van Nieuwenhuizen naar aanleiding van een TNO-onderzoek naar de onderhoudsstaat van de Nederlandse infrastructuur. De infrastructuur is in slechte staat en er zijn te weinig middelen begroot om het adequaat op te pakken, concludeert TNO. Daarna ging het artikel over de hinder die het wegverkeer zou ondervinden, over scheepvaart werd nauwelijks meer gesproken. Op vaarwegen kan het qua hinder ook niet slechter worden, daar is het absolute dieptepunt inmiddels bereikt. En ondanks de extra budgetten is er nog altijd een jaarlijks tekort van 400 miljoen becijfert voor onderhoud aan sluizen.