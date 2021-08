Schuttevaer Premium Zware Kees: Burum Facebook

12 augustus 2021, 20:00

‘Mayday, mayday, mayday, this is…’, zo begint het internationale noodbericht wanneer een schip in nood is. Vroeger had een schip geluk wanneer een sparks (radio-officier) dit bericht oppikte en nog meer geluk wanneer zijn schip ook nog eens in de buurt was.