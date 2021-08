Schuttevaer Premium Dronefotografie is kunde, timing en geduld Facebook

Twitter

ROTTERDAM 07 augustus 2021, 12:00

Overdag handelt Mark van der Wal in vreemde valuta bij een grote Nederlandse bank, maar in zijn vrije tijd fotografeert hij met een drone schepen. Inmiddels is zijn hobby zo uit de hand gelopen dat Van der Wal er al ook een serieuze boterham aan kan verdienen.