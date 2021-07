Schuttevaer Premium Als het werkt: Schemering Facebook

ROTTERDAM 18 juli 2021, 15:00

Elke dag is er twee keer schemering, bij zonsopgang en bij zonsondergang. Vaak zijn ze prachtig van kleur, meestal in gele of rode kleurschakeringen. Op basis van deze kleuren werd vroeger het weer voorspeld: ‘Avondrood, mooi weer aan boord, morgenrood, regen in de sloot.’ Onderzoekingen hebben uitgewezen, dat dit statistisch een beetje klopt, maar niet 100%.