Motoren ABC geschikt voor hernieuwbare brandstoffen

Machinekamer van de in 2018 op de Spaanse werf Astilleros Armon gebouwde Voith Tractor-sleper Igilgili II (32,50 x 11,50 meter). Twee ABC V12 DZC-motoren met een vermogen van 5304 kW bij 1000 toeren drijven twee Voith Schneider propellers aan. De Igilgili II is gebouwd voor de Algerijnse Entreprise Portuaire de Djen Djen voor inzet in de haven van Djen Djen. (Foto Astilleros Armon/ABC)