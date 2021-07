Schuttevaer Premium ‘De mooiste coaster ooit gebouwd’ Facebook



DELFZIJL 04 juli 2021, 09:00

Het begon met een schetsje. ‘Als ik genoeg geld heb, wil ik me nog eens zo’n schip laten bouwen’, zei reder Coenraad Bos tegen Wagenborg-directeur Lourens Vuursteen. Dat zal in 1951 zijn geweest. Kennelijk had Rederij Wagenborg het benodigde geld wèl, want al spoedig tekende Vuursteens zoon Wim een algemeen plan van een shelterdekschip.