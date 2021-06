Schuttevaer Premium Zware Kees: Mensonterend Facebook

Twitter

Email 17 juni 2021, 20:00

Met een zucht leg ik de krant opzij. Er zijn van die dagen dat ik denk, laat de rest van het nieuws maar even voor wat het is. Want neem dit artikel: ‘De boerderij waar niemand wil wonen.’ Het gaat over een boerderij, middenin het dorp Linne, vlakbij Roermond, waar ruim 50 Roemenen werden aangetroffen, werkzaam in de aspergeteelt. Maar op een mensonterende manier. De huisvestiging was smerig, onveilig en overvol. Verder werden veel te lange dagen gemaakt, natuurlijk tegen een belachelijk laag loon.