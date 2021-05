Schuttevaer Premium Column BLN-Schuttevaer: Standaardisering Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 20 mei 2021, 10:00

Als er iets is wat we allemaal gemeen hebben, is het dat we uniek zijn. En aan boord wordt dat credo bijna verheven tot een stereotype: een schipper is in mijn ogen namelijk per definitie eigenwijs en elke schipper heeft zijn eigen stijl en visie.